В Кремле не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В администрации президента России не обсуждается инициатива о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются, - сказал он. - Но пока в администрации [президента РФ] это никак не обсуждается".

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Это предложение ФНПР направила на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде ТАСС сказали, что уже сейчас работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил также в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.