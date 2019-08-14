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В Кремле не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю

Ранее с соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В администрации президента России не обсуждается инициатива о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются, - сказал он. - Но пока в администрации [президента РФ] это никак не обсуждается".

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Это предложение ФНПР направила на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде ТАСС сказали, что уже сейчас работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил также в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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