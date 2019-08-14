Создание экспозиции самого северного в мире музея в бухте Тихая намечено на лето 2020 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Работы по подготовке здания самолетного ангара бывшей полярной станции в бухте Тихая к созданию в нем самого северного в мире музея, запланированные на 2019 год, завершены. Летом 2020 года приступят к созданию экспозиции музея, сообщили в среду в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), поддерживающего проект.

"Совместный проект Арктического музейно-выставочного центра и национального парка "Русская Арктика" по созданию самого северного в мире музея успешно развивается. Объект будет создан в авиационном ангаре постройки 1932-1933 годов, - отметили в пресс-службе. - В следующем сезоне, летом 2020 года, основные работы развернутся уже внутри ангара. Кроме того, планируется начать работы по созданию экспозиции музея, которая будет посвящена истории арктических исследований на Земле Франца-Иосифа и покорению Северного полюса".

По словам пресс-службы, экспедиция по обустройству исторического здания будущего музея и прилегающей к нему территории продолжалась с 26 июня до 7 августа. В ходе нее отряд из 10 участников - профессиональных реставраторов, историков, а также сотрудников Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" МЧС России - заново обшил фанерой стены и крышу ангара, а также удалил из помещения многолетние ледники, нараставшие со времен консервации станции в 1959 году.

Проект самого северного в мире музея впервые был представлен на V Арктическом форуме в апреле 2019 года. Помимо экспозиции в музее запланировано создание условий для приема посетителей и проведения культурно-досуговых мероприятий.

Полярная станция в бухте Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца Иосифа была основана в 1929 году в ходе экспедиции, которую возглавлял советский полярник Отто Юльевич Шмидт (полярный исследователь, Герой Советского Союза). Станция действовала до 1959 года. На ней проводились гидрометеорологические, геологические и другие исследования.