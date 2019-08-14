Кремль поинтересуется деталями задержания дизайнера Константина Коновалова

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знакомы с деталями жесткого задержания дизайнера Константина Коновалова и последующего отказа Следственного комитета принять его заявление о неправомерности применения силы полицией. При этом представитель Кремля обещал разобраться с этим случаем.

"Мы не знаем, на чем основывается ответ Следственного комитета, но поинтересуемся деталями", - заверил он.

В целом же, говоря о случае задержания Коновалова, Песков подчеркнул, что не знаком с деталями. "Нам неизвестно о деталях того ответа, который был получен [от Следственного комитета]. Безусловно, в каждом конкретном случае очень важно владеть всеми деталями произошедшего: кто, как, в связи с чем повалил на землю и так далее. Понимаете, здесь нельзя обобщающие делать какие-то выводы. Нужно исходить из каждого отдельно взятого случая", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о жестком задержании за несколько часов до начала протестной акции 27 июля москвича Константина Коновалова, у которого затем врачи диагностировали перелом ноги. При этом в ответе на его обращение в Следственный комитет говорится, что действия правоохранительных органов по применению в отношении него физической силы являлись правомерными. Сам же дизайнер утверждал впоследствии, что утром 27 июля, за несколько часов до начала несанкционированной властями массовой протестной акции, он совершал пробежку по Тверской улице неподалеку от мэрии Москвы.