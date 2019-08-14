Кремль уточнит детали приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве ученых

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле поинтересуются у Минобрнауки деталями нового приказа ведомства, регламентирующего общение российских ученых с иностранными коллегами.

"Не видел этого текста. <...> Это Минобрнауки? Обязательно поинтересуемся", - прокомментировал он появление новых инструкций.

Отвечая на вопросы журналистов, частично процитировавших новые требования и сравнивших их с инструкцией для разведчиков, Песков заметил, что "если это выглядит так, как вы процитировали, то это выглядит как перебор".

При этом он призвал проявлять определенную бдительность, потому что "зарубежные спецслужбы не дремлют и научный промышленный шпионаж никто не отменял". "Двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых , - сказал представитель Кремля. - Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут".

Ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало новый приказ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", ужесточающий требования к международному сотрудничеству российских ученых.

Согласно приказу, в частности, вводятся требования, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".