Редактору телеканала "360" могут назначить штраф за участие в шествии после акции в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Редактору телеканала "360" Екатерине Максимовой, задержанной после согласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа в Москве, грозит наказание в виде обязательных работ до 40 часов или штрафа до 20 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Зюзинском суде Москвы, куда поступил материал об административном правонарушении, в котором обвиняют журналистку.

"В суд поступил материал в отношении Екатерины Максимовой. Она обвиняется по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ей грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы до 40 часов", - сказали в суде. Там добавили, что материал направлен судье Леониду Чечко, рассмотрение назначено на 22 августа.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Максимову задержали 10 августа на Большой Лубянке около 21:00 мск после того, как она посетила санкционированную акцию на проспекте Сахарова. По версии источника, она в составе группы, состоящей примерно из 200 человек, участвовала в шествии после завершения митинга. Сама Максимова утверждает, что это не соответствует действительности.