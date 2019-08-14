Глава Северной Осетии поддержал инициативу о проведении регулярных встреч с молодежью

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Молодежь Северной Осетии выступила с инициативой проведения регулярных встреч с главой республики для обсуждения имеющихся проблем. Она была озвучена на встрече главы региона Вячеслава Битарова с делегацией республики на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", говорится в сообщении, размещенном в среду на портале правительства Северной Осетии.

"[Участник форума] Артур Кузубов обратился к главе республики с просьбой проводить встречи с молодежью раз в три месяца для обсуждения насущных проблем. Вячеслав Битаров поручил председателю Комитета РСО - Алания по делам молодежи Руслану Джуссоеву проработать вопрос", - говорится в сообщении.

Одна из участниц также рассказала о своем проекте по работе с трудными подростками в Моздоке и имеющихся проблемах, связанных с его реализацией, - отсутствии помещения. Битаров пообещал рассмотреть этот вопрос с районными властями.

"Каждый год форум разный, но неизменными остаются возможности, которые он открывает: общение с единомышленниками, образовательные программы, уникальный шанс заявить о себе как о новаторах и молодых лидерах. Но главное - у каждого есть шанс получить поддержку на реализацию своего проекта", - цитирует пресс-служба Битарова.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.