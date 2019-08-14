Эксперт: страхование от ЧС необходимо более чем 3 тыс. домовладений КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Страхование от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Карачаево-Черкесской Республике, население которой превышает 466 тыс. человек, необходимо более чем 3 тыс. частных домовладений. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник регионального управления по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Роберт Алботов.

Федеральный закон о внесении изменений в федеральные законы о страховом деле и защите населения от ЧС природного и техногенного характера вступил в силу 4 августа 2019 года. Согласно закону, региональные власти смогут создавать собственные программы страхования, в которых будут описаны совместные действия региональных властей и страховщиков при компенсации населению ущерба от ЧС.

"Для Карачаево-Черкесской Республики характерны такие опасные природные явления как оползни, сели, камнепады, паводки, лавины. Управление республики по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности постоянно занимается определением зон опасных природных явлений и ежегодно уточняет их границы и объекты, находящиеся в них. В настоящее время, в зоне возможных чрезвычайных ситуаций находится свыше 3 тыс. домовладений. Это все частные домовладения, многоквартирных среди них нет", - сказал Алботов.

Он отметил, что в некоторых случаях страховые компании отказываются страховать домовладения, находящиеся в районах опасных метеорологических, гидрологических и геологических явлений из-за большой вероятности их разрушения, зачастую за страхование таких домов компании назначают высокие платежи. "Одним из мотивов, который приводит к отказу от страхования в случае утраты жилого помещения, является также то, что государство оказывает помощь гражданам в случае региональных ЧС", - добавил Алботов.

Начальник управления пояснил, что, согласно действующему законодательству, выплаты по страховым случаям в связи с утратой жилого помещения производятся страховыми организациями в размере 300 -500 тыс. руб. на одного застрахованного. Максимальный размер выплаты из всех субъектов бюджетной системы РФ исчисляется исходя из стоимости квадратного метра в регионе. При этом компенсация за утраченное жилое помещение из бюджетной системы РФ оказывается гражданам, проживаемым и зарегистрированным в домах, признанных непригодными для проживания, а также на основании судебных решений. "В настоящее время проходит несколько судебных процессов по вопросу выплат из федерального бюджета лицам, лишившимся жилья во время ЧС за прошедшие годы", - сказал Алботов, отметив, что участие граждан в страховании значительно помогло бы им компенсировать ущерб, нанесенный ЧС.

После вступления в силу закона о страховании в 14 регионах страны в тестовом режиме создается единая автоматизированная информационная система, содержащая информацию о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения и иную информацию об осуществлении страхования жилых помещений. Но, как пояснил Алботов, Карачаево-Черкесия в число пилотных регионов не вошла.

О законе

Закон о страховании жилья граждан от ЧС вступил в силу 4 августа 2019 года. Регионам дано право создания собственных программ страхования жилья, процедура останется добровольной для населения. В случае введения региональной программы способы компенсации ущерба от ЧС - из бюджета и от страховой компании - будут синхронизированы. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это сделано в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.

Представители страховых компаний отмечают, что доля застрахованного жилья в России, по предварительным оценкам, составляет около 10-11%, и новый закон не приведет к массовому страхованию, учитывая существующую низкую активность.