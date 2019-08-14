Представитель Джигарханяна заявил, что артист находится на обследовании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, его планируют выписать через несколько дней, сообщил ТАСС в среду официальный представитель артиста Артур Согомонян, комментируя слухи о том, что Джигарханяна поместили в реанимацию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Джигарханян находится в реанимации в одной из московских больниц.

"Нет, - сказал Согомонян, отвечая на вопрос о нахождении артиста в реанимации. - Он на профилактике. В выходные уже будет дома".

В 2018 году Джигарханян был несколько раз госпитализирован, долгое время он не появлялся на публике в связи с проблемами со здоровьем. Однако 1 августа Джигарханян провел сбор труппы Московского драматического театра, руководителем которого является.

83-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.