Главы Адыгеи, КЧР и КБР примут участие в походе на 10 км с участниками слета "Фишт-2019"

МАЙКОП, 14 августа. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков вместе с участниками межрегионального слета талантливой молодежи примут участие в 10-километровом походе к подножью горы Фишт, где пройдет форум. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

"Руководители КБР и КЧР поддержали предложение Мурата Кумпилова участвовать в слете для обсуждения молодежных инициатив. Большая команда четырех регионов рано утром 23 августа соберется на Яворовой поляне в горах Адыгеи, откуда начнется пешеходный 10-километровый переход", - сообщили в пресс-службе.

Межрегиональный слет талантливой молодежи "Фишт-2019" пройдет с 23 по 25 августа, в нем примут участие команды из Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Всего в слете ожидается участие более 300 человек, в том числе глав регионов, общественных деятелей. Для молодых людей будут подготовлены спортивные и культурные мероприятия, патриотические и экологические акции.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что основной целью слета является объединение усилий для реализации инициатив молодежи.

"В республике многое делается для активной и инициативной молодежи - нам нужны креативные, грамотные, уверенные в себе специалисты с хорошей базой знаний, и мы стремимся делать все возможное для того, чтобы молодежь получала достойное образование, имела надежные перспективы для личностного и профессионального роста. Для этого важно объединять усилия и создавать новые возможности талантливой молодежи, предоставлять площадки для реализации их инициатив. На это и нацелен молодежный слет "Фишт", и я рад, что данное молодежное движение расширяется и приобретает новых сторонников", - привела пресс-служба слова Кумпилова.