"Лаборатория Касперского": более 70% владельцев смартфонов получают спам-звонки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 70% владельцев смартфонов ежемесячно получают спам-звонки. Об этом в среду сообщили в "Лаборатории Касперского".

"Спамерские звонки ежемесячно получают примерно три из четырех владельцев смартфонов в России (72%). Чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами. Наиболее распространенные такие звонки - с предложениями займов и кредитов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых регионах, например, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях, доля таких звонков достигает больше половины всего телефонного спама, но и в остальных она не опускается ниже одной трети. Также в топ рейтинга попали нежелательные вызовы от коллекторов, рекламные звонки, предложения рискованных финансовых операций и инвестиций.

"Наиболее высокая доля коллекторских звонков в Краснодарском крае и Ростовской области - более 17%. Телефонные социологические опросы в целом менее распространены, но, например, в Санкт-Петербурге с ними связан почти каждый 10-й спам-звонок (9%)", - пояснили в компании.