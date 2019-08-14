Число смертельных отравлений алкоголем выросло более чем на 20% в первом полугодии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество отравлений алкоголем со смертельным исходом за первые шесть месяцев 2019 года увеличилось более, чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Этот показатель Росстата фиксирует число смертей от избыточного употребления алкоголя и не связан с употреблением контрафактной продукции, а также служит индикатором уровня потребления алкоголя в стране. В частности, если в январе-июне 2018 года от отравлений алкоголем умерло 3246 человек, то в 2019 году за аналогичный период - 3932 человека, на 686 человек больше. Таким образом прирост составил 21,1%.

Ранее сообщалось, что по данным медико-демографического исследования за 2016 год, опубликованного в медицинском журнале Lancet, в России наблюдается самая большая в мире разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин. Сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте обусловлена, как правило, пагубным употреблением алкоголя. Как отмечала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, до 70% смертей мужчин до 55 лет ассоциированы с употреблением алкоголя.

В рамках мероприятий национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" планируются выстраивание системы здравоохранения, ориентированной на профилактику, повышение мотивации россиян к здоровому жизни. Их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе, смертность населения трудоспособного возраста.