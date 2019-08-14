Шведский суд приговорил американского рэпера A$AP Rocky к условному сроку

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Американский рэпер A$AP Rocky и еще два участника драки, обвиняемые в Швеции в избиении, приговорены окружным судом Стокгольма к условному сроку. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе судебной инстанции.

"Окружной суд приговаривает троих обвиняемых к условному сроку. Суд отмечает, что чрезвычайной ситуации при защите не было и обвиняемые напали на истца, нанеся ему удары руками и ногами. Однако не было доказано, что они ударили истца по голове бутылкой или избили его целыми или разбитыми бутылками", - отмечено в сообщении.

Рэпер также выплатит компенсацию потерпевшему в размере 12,5 тыс. крон (около $1,32 тыс.). Это меньше, чем требовал пострадавший.

Мировая звезда A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка с его участием произошла 30 июня. Шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против него и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение, он был вынужден защищаться.

Рокки отпущен 2 августа из-под стражи после суда в ожидании вердикта. В тот же день он улетел в США.

Мнения сторон

Прокуратура просила 6 месяцев заключения для Rocky и двух других обвиняемых, так как считает, что они, сговорившись, били лежащего на земле человека. Защита требовала освободить своих клиентов, так как обвинение не смогло доказать наличие сговора, а истец неправильно описал, что с ним произошло.

Ранее судимый потерпевший - 19-летний афганский беженец Мустафа Джафари - требовал 139,7 тыс. крон ($14 тыс.) в качестве компенсации, в том числе за "унижение, причинение боли, потерю дохода".

На слушаниях 30 июля - 2 августа потерпевший заявил, что во время драки боялся за свою жизнь: его били бутылками по правой стороне затылка. Но он не мог с уверенностью сказать, кто именно нанес удары, а в больнице также не обнаружили и никаких серьезных травм головы.

Рэпер утверждал, что он был напуган и просто защищался.