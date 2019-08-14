В Ингушетии пройдет конкурс по трудоустройству молодежи в ведомства региона

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены провести для молодежи республики конкурс по трудоустройству в ведомства региона, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Абсолютно точно молодежь будет привлечена, кадровый состав будет обновляться молодыми специалистами, все будет открыто и прозрачно. В то же время призываю вас обратить внимание на востребованные специальности в нашем регионе и уже в связи с этим выбирать профессиональные направления. Мы проведем конкурс молодых специалистов по аналогии с другими регионами для поиска талантливых профессионалов в востребованных специальностях", - заявил врио главы региона Махмуд-Али Калиматов во время общения с молодежью республики на молодежном форуме "Машук" в Пятигорске.

По его словам, в регионе достаточно много дипломированных специалистов в области юриспруденции и экономики.

"Отсутствуют узкие специалисты в определенных областях, и порой мы вынуждены обращаться в другие регионы. Эту ситуацию мы будем исправлять. Полагаю, что талантливые ребята даже могут позволить себе и смену квалификации", - отметил врио главы, добавив, что "Машук" позволит включить в кадровый резерв Ингушетии молодых талантливых специалистов, которые принимают участие в форуме.

Ранее сообщалось, что самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России отмечается в Республике Ингушетия, на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Таковы данные Роструда об основных показателях деятельности органов служб занятости, опубликованные на официальном сайте ведомства.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.