Умер худрук петербургского кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель, главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер на 69-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель директора учреждения Нина Урванцева.

"Игорь Всеволодович Игнатьев скончался на 69-м году жизни", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что Игнатьев умер 16 июля, однако о его смерти по воле родственников было объявлено только сейчас.

Свою творческую деятельность Игорь Игнатьев начал в 1975 году в Кировском театре кукол. В 1976 году, окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ), работал в театрах кукол страны: с 1976 по 1978 годы режиссером-постановщиком Кировского областного театра кукол, с 1978 по 1982 годы - главным режиссером Вологодского областного театра кукол, с 1982 по 1987 годы - в качестве главного режиссера Пермского областного театра кукол. В 1987 году его пригласили главным режиссером в Санкт-Петербургский (тогда в Ленинградский) государственный кукольный Театр сказки, с 1992 года он осуществлял художественное руководство театром.

За годы творческой деятельности он поставил около 60 спектаклей в театрах кукол России. Высшая театральная премия Санкт-Петербурга "Золотой софит" присуждалась его спектаклям "Тщетная предосторожность, или Севильский цирюльник", "Синяя Борода", "Щелкунчик и Мышиный король", "Приключения незадачливого дракона". Последние три из перечисленных постановок - также лауреаты Национальной театральной премии "Золотая маска". Его постановки на протяжении нескольких десятилетий не сходят со сцены, на них выросло не одно поколение зрителей.