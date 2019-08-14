Медведев распорядился провести эксперимент по маркировке инвалидных колясок

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о проведении в России эксперимента по маркировке средствами идентификации креcел-колясок, относящихся к медицинским изделиям.

"С 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года будет проводиться эксперимент по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям. Цель эксперимента - проработка вопросов работы системы маркировки кресел-колясок и мониторинг их оборота, организация эффективного взаимодействия органов государственной власти, в том числе контрольных органов, с участниками оборота кресел-колясок", - уточняется в пояснительной записке к постановлению, опубликованному на сайте правительства.

Документ был подготовлен Минпромторгом России по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал после встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 5 декабря 2017 года. Также уточняется, что участие в эксперименте будет добровольным. Полномочия оператора информационной системы закреплены за ООО "Оператор-ЦРПТ".

Опубликованный документ утверждает общее положение о проведении эксперимента, определяет его участников, а также ответственных за его проведение федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.