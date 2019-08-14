Молодые ученые из КБР получат гранты президента РФ

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Врио главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков вручил свидетельства на право получения грантов президента РФ молодым ученым. Об этом в среду сообщается на сайте главы региона.

"Врио Главы КБР Казбек Коков вручил свидетельства на право получения грантов президента Российской Федерации молодым ученым Кабардино-Балкарии. В числе победителей федерального конкурса - Альберт Атласкиров, Халимат Уянаева, Лейля Гузиева, Залина Яхутлова, проекты которых направлены на трансформацию ценностных ориентаций молодежи в условиях глобализации, формирование новой архитектуры социально-экономического развития, инновационных кластеров на базе ведущих научных школ и ВУЗов, а также объединение на территории СКФО крупных промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, молодые ученые рассказали Кокову о направлениях своих исследовательских работ и обсудили вопросы развития науки.

"За последние годы молодые ученые республики впервые отмечены на столь высоком уровне. Мы вами гордимся! Выражаю благодарность за вашу активность, труд, нацеленность на результат. Вы поднимаете не только свой статус как молодых ученых, но и статус научных учреждений Кабардино-Балкарии", - приводит пресс-служба слова Кокова.