Российские таможенники в I полугодии изъяли более 700 кг наркотиков и психотропных веществ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники таможенных органов России в I полугодии 2019 года изъяли 721 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 276 кг сильнодействующих веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В I полугодии 2019 года таможенными органами по фактам контрабанды сильнодействующих веществ (статья 226.1 УК РФ) возбуждено 133 уголовных дела, по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (статья 229.1 УК РФ) - 132 дела. По указанным уголовным делам изъято 276 кг сильнодействующих веществ и 721 кг наркотических средств и психотропных веществ", - отметили в пресс-службе ФТС.

В ведомстве пояснили, что среди изъятых наркотических и психотропных веществ было 403 кг кокаина, 293 кг гашиша, 3 кг аналогов наркотических средств и психотропных веществ, 1,7 кг амфетаминов и других стимуляторов, 700 г марихуаны, 260 г барбитуратов и транквилизаторов, 8 г ЛСД и других галлюциногенов, а также 19 кг иных видов наркотиков и психотропных веществ.