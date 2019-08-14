Госпожнадзор с начала года выписал в Ростовской области штрафов на 19 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Государственный пожарный надзор оштрафовал с начала года в Ростовской области более 1,6 тыс. должностных лиц, более 600 юридических лиц и более 500 граждан на общую сумму 19 млн рублей за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на замгубернатора Вадима Артемова.

"С начала 2019 года составлено 2,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности на объектах надзора, из них 1672 - на должностных лиц, 613 - на юрлиц и более 500 - на граждан. Нарушители пожарной безопасности заплатили около 19 млн рублей", - цитирует Артемова пресс-служба.

Сообщается, что пожарные и спасатели провели с начала года в Ростовской области более 80 тыс. обходов домовладений и квартир и проинструктировали по вопросам пожарной безопасности около 100 тыс. человек. К разъяснительной работе привлекаются казачество и местные отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Также с начала года в регионе проведено около 4,5 тыс. рейдов с целью профилактики возгорания сухой растительности и камыша. Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на службы экстренного реагирования, в этом году случаев возгорания сухой растительности и камыша в области на 40% меньше, чем в прошлом. Снизилось на 35% и количество бытовых пожаров.

По данным пресс-службы, для борьбы с пожарами и их профилактики в Ростовской области сформирована группировка из 20 тыс. человек, в том числе 14 тыс. добровольцев, в распоряжении которой около 2 тыс. единиц средств пожаротушения.