Король Марокко отказался от официальных торжеств по случаю празднования дня рождения

РАБАТ, 14 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Король Марокко Мухаммед VI отныне не будет проводить официальную церемонию, приуроченную к празднованию своего дня рождения. С таким заявлением выступило Министерство королевского дома, протокола и канцелярии.

"Его Величество Мухаммед VI распорядился не организовывать более, начиная с нынешнего года, официальную церемонию празднования дня рождения монарха в королевском дворце, проводившуюся каждый год 21 августа", - говорится в коммюнике. При этом в обнародованном документе не объясняются причины принятого решения. Заявление дворца опубликовано за неделю до празднования 56-летия Мухаммеда VI.

Примечательно, что отмечавшийся 30-31 июля национальный праздник День трона, совпавший с 20-летием восшествия на престол Мухаммеда VI, проводился в привычном формате, без особых торжеств, о чем заранее сообщили в королевской канцелярии.

Мухаммед VI родился 21 августа 1963 года в Рабате. Он - 23-й монарх династии Алауитов, правящей Марокко с 1666 года. Мухаммед VI взошел на престол в июле 1999 года после кончины своего отца Хасана II, который находился во главе государства на протяжении 38 лет.

Многие эксперты сходятся во мнении, что монарх успешно осуществляет курс на всестороннее развитие и обеспечивает внутреннюю стабильность в Марокко в условиях, когда регион переживает трудные времена, характеризующиеся ростом экстремизма и обострением социальных проблем.

Будучи прямым потомком пророка Мухаммеда, марокканский монарх обладает не только светской, но и высшей духовной властью, а также исключительным религиозным статусом, носит титул "Предводитель правоверных" ("Амир аль-му'уминин").