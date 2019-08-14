Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение митинга без шествия 25 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

"По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления от группы граждан 25 августа 2019 года с 14:00 до 18:00 публичных мероприятий в форме шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены в районе д. 12 с количеством участников до 100 тыс. человек, до сведения организаторов <...> доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия)", - сказал он.

Заявку на проведение мероприятия подала незарегистрированная Либертарианская партия России, уточнили ТАСС в пресс-службе политической организации. Там отметили, что, согласно заявке, сбор участников планировался на Пушкинской площади в 13:00, затем участники хотели провести шествие по бульварам Москвы до внутренней части проспекта Академика Сахарова.

О митингах

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.

Перед акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушения закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек. За участие в незаконной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.