В Амурской области число подтопленных подворий за сутки снизилось почти в три раза

ТАСС, 14 августа. Сорок пять приусадебных участков остаются подтопленными в результате паводков в Амурской области, за сутки их количество уменьшилось на 75. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правительства области в среду.

"В Приамурье остаются подтопленными 45 приусадебных участков (за сутки минус 75). Подтопленных жилых домов нет. Всего остаются эвакуированными 2106 человек, в том числе 717 детей, из них в ПВР (пункт временного размещения) остались 39 человек, в том числе 18 детей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие получают помощь властей. Из резервного фонда направлено более 16 млн рублей, со стороны соцзащиты более 14 млн рублей. Идет подготовка документов для получения федеральных выплат.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными более 60 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.