Эксперт: смертность от отравлений алкоголем в РФ выросла в 2019 году из-за его дешевизны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Увеличение в первом полугодии 2019 года числа смертей, связанных с отравлением алкоголем, ассоциировано, в первую очередь, с ценовой доступностью крепкого алкоголя в РФ, считает заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научного-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

Согласно данным Росстата, число отравлений алкоголем со смертельным исходом за первое полугодие 2019 года выросло более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"У нас одинаковая политика на все виды алкоголя. Акцизы разные, но повышались или не повышались они одинаково. У нас в 2017-2019 году был один акциз на водку - 123 рубля на литр спирта, этанола, т.е. в 2018 и 2019 году был заморожен, и так на все виды алкогольных напитков. Два года подряд по сути реальная величина, реальная - значит с учетом инфляции, акциз снижается. И водка в целом в сравнении с другими товарами дешевеет", - заявила она порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По словам эксперта, принципиальное значение здесь имеет именно крепкий алкоголь, так как показатель смертей от отравлений алкоголем в большей степени связан именно с крепкими напитками. Халтурина также отметила, что по данным Роспотребнадзора, подавляющее большинство алкогольных отравлений - это отравления этанолом. "Почти 90% из числа установленных случаев", - уточнила она, добавив, что речь при этом не идет о суррогатном или некачественном алкоголе.