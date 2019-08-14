Франция отмечает 250-летие со дня рождения Наполеона

ПАРИЖ, 14 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. 15 августа исполняется 250 лет со дня рождения Наполеона Бонапарта. Он родился в 1769 году. С именем первого императора французов связаны кодекс гражданского права, институт префектов, орден Почетного легиона, создание знаменитых университетов и даже устав главного французского театра La Comédie-Française.

"Вряд ли кто еще в истории Франции привлек к себе столь же большое внимание и вызвал такое же количество неоднозначных оценок, как Наполеон", - сказал в интервью ТАСС член Французской академии, историк и писатель Жан-Мари Руар. Автор бестселлера "Наполеон или Судьба" (Jean-Marie Rouart. Napoléon ou La Destinée), он считается ведущим специалистом по наполеоновской эпохе. По мнению академика, по своим хитросплетениям судьба французского императора "затмит любой роман". "В жизни Наполеона было много побед, но не меньше - поражений и ошибок", - отметил он.

"Наполеоника" охватывает ныне почти 75 тыс. книг и не менее 700 фильмов. Однако некоторые факты в биографии первого французского императора до сих пор вызывают споры. "Бонапарт и сам испытывал сомнения по поводу своего происхождения, - заметил Руар. - Возвращаясь из Египта августовской ночью 1799 года на борту фрегата La Muiron, он беседовал с математиком Гаспаром Монжем о собственных корнях, сопоставляя разные данные".

Отцу Наполеона Карло Буонапарте (так звучала фамилия на корсиканский манер) не без труда удалось добиться признания своих дворянских грамот и должности асессора в судебной системе Корсики. Согласившись возвысить юриста, губернатор, генерал Луи Шарль де Марбеф получил союзника, примкнувшего к профранцузской партии. По одной из версий, наиболее сильным аргументом, склонившим генерала к поддержке ходатайств, были не проекты корсиканского правоведа, а его жена Летиция Бонапарт.

Наполеон боготворил мать. Задаваться вопросом о происхождении его побуждала загадка собственного полководческого дара. "Наследовать военные таланты, как признавал император, в его родне было не от кого, тогда как друг семьи генерал де Марбеф был известным военачальником", - пояснил Руар. Биограф императора, однако, не склонен поддерживать стремление части историков доказывать, что, подобно Марбефу, первый император был уроженцем исторической провинции Бретань, которую летом 1769 года якобы посещала Летиция Бонапарт.

Как большинство исследователей, сам Руар считает родиной Наполеона Корсику. "Синтез Корсики и века Просвещения стал основой его неповторимого характера, - полагает академик. - Два влияния боролись в нем, пока однажды не соединились. Только с течением времени дух Просвещения оторвет его от мощного притяжения Корсики".

Как французы отметят день рождения императора

Как показал недавний опрос общественного мнения, Наполеон является самым известным в мире французом. Он опередил в этом качестве Жанну д’Арк и философа и математика Рене Декарта.

В самой Франции Наполеон - герой рабочего класса, считает социолог Артур Шевалье. Он "раздвинул предназначенные ему границы и доказал, что человек велик лишь в те моменты, когда он бросает вызов собственной судьбе". Наполеон отказался играть ту роль, которую уготовили ему школьные наставники и родители. Даже корону во время своей коронации 2 декабря 1804 года в Соборе Парижской Богоматери он сам возложил на себя, не позволив сделать это папе Пию VII, напомнил социолог.

На Корсике в годовщину 15 августа пройдет традиционный марш, а в ресторанах острова будут угощать блюдами из меню Наполеона. Любимое вино императора "Шамбертен" доставят из Бургундии. Что же касается блюд, то одним из них обязательно должен стать не менее любимый Наполеоном "Цыпленок Маренго".

Согласно историкам гастрономии, после битвы у Маренго между французскими и австрийскими войсками Наполеон потребовал праздничный обед. Перепуганный повар мог предложить лишь цыпленка, которого наспех нашпиговал различными травами и полил белым вином. Блюдо понравилось полководцу. "Отныне при каждой победе такой обед", - распорядился он. Так родился рецепт "Цыпленка Маренго", или "Цыпленка победы".

Вечером 250-й годовщине на родине императора будет посвящен большой фейерверк. На острове также выступит оперная певица Батиста Акуавива.

В Париже юбилей имеет и важное мобилизующее значение. Он должен дать новый импульс кампании по сбору средств на ремонт в крипте Собора Дома Инвалидов, где находится гробница Наполеона. Ежегодно крипту посещают не менее миллиона туристов. Инициаторы кампании рассчитывают собрать €800 тыс.

Наполеоновская тема волнует и гостей республики. Согласно статистике, среди всех туристов наиболее высока доля интересующихся этой эпохой россиян - 97%. С каждый годом прирастает и "наполеоника". К сожалению, собрание исследований так и недосчиталось, вероятно, самой важной работы. "Я знаю, что в 1969 году Шарль де Голль готовился посвятить Наполеону большую речь в связи с 200-летием со дня его рождения, но не реализовал проект, поскольку до этой годовщины ушел в отставку с поста президента, - рассказал Руар. - Можно лишь сожалеть, что это выступление не состоялось. Думаю, что никто не сказал бы о Наполеоне точнее, чем генерал де Голль".

Судьба Наполеона

Наполеон признавал свой бурный характер. "Южная кровь, - говорил он, - течет в моих жилах со скоростью Роны". Его наставник в Военной школе нашел другое сравнение: "Гранит, разогретый на вулкане".

Наполеон рано лишился своих покровителей. Сначала в Монпелье в 1785 году умер его отец, а на следующий год в своем дворце в Бастии от хронического бронхита скончался маркиз де Марбеф.Выпускник Бриеннской военной школы, куда он поступил еще по протекции маркиза, артиллерийский лейтенант Бонапарт не строил больших иллюзий в отношении дальнейшей судьбы. Но Французская революция изменила парадигму, открыв путь лейтенантам в полководцы. Генералом Наполеон стал в 24 года после осады Тулона.

В боях за Тулон он познакомился с Полем Баррасом, одной из фигур, приведенных к власти Революцией. Возглавив вооруженные силы Парижа, тот привлек молодого генерала к подавлению мятежа роялистов и сделал своим заместителем. Он поручил ему командование армией, которая сражалась в Италии. Поначалу у солдат Наполеона нет ни денег, ни башмаков, ни необходимого вооружения, но вскоре у них будет все, в том числе слава.

Благодаря Баррасу Наполеон встретил Жозефину, которая станет его первой женой. По словам Жан-Мари Руара, "пожалуй, никто в современной истории не был в таких тисках страсти, как молодой французский генерал". "Я не провел ни дня без любви к тебе, не выпил чашки чая, не проклиная славу и честолюбие, которые удерживают меня вдали от души моей жизни", - признавался Наполеон в письмах к Жозефине.

Наполеон едва не погиб в итальянской кампании. На барельефе Триумфальной арки в Париже изображен полковник Мюирон, соученик по военной школе. Ценой собственной жизни 22-летний адъютант заслонил будущего императора в бою при Арколе. Это дало возможность генералу Бонапарту в 29 лет возглавить египетскую военную экспедицию. "С чисто военной точки зрения, она не была удачной, но если взглянуть на нее с высоты времени, то мы увидим беспрецедентную в истории эпопею, - полагает Жан-Мари Руар. - Именно такой операции недоставало мечтам, которые питали французскую историю. В каком другом военном походе оказалась бы половина Академии наук, такие ученые с мировыми именами, как Монж и Бертолле?"

В походы Наполеон брал с собой книги Вольтера, Монтескье, обожаемого им Руссо, Расина, Плутарха, Тита Ливия, Цезаря, Цицерона. "В судьбе Наполеона литература - это все: его жизнь, мечты, прокламации, письма Жозефине", - заметил академик.

Об отношениях с Россией

Наполеон, как подчеркнул Руар, понимал важное значение России и не раз помышлял о союзе с ней. "Русский император Павел I был устранен заговорщиками не без вмешательства Туманного Альбиона, поскольку стремился к союзу с Францией, - напомнил биограф. - В заговоре, который финансировался Лондоном, активно участвовал британский посол в Санкт-Петербурге". Но попытки заключения франко-русского альянса не прекращались. В Тильзите летом 1807 года между Наполеоном и Александром I установились дружеские отношения.

В конце жизни, уже в изгнании, французский император, согласно дневнику графа Эммануэля де Лас-Каза, называл Русскую кампанию 1812 года роковой ошибкой своей жизни. "Этой знаменитой войны, этого смелого предприятия я не хотел, у меня не было желания сражаться, - говорил он секретарю. - Не было такого желания и у Александра, но сложившиеся обстоятельства толкнули нас навстречу друг другу: рок сделал остальное".

По мнению Руара, Наполеон, привыкший к легким победам в Европе, недооценил стойкость русских и их способность к сопротивлению. "Свое главное поражение французский император потерпел в России", - заметил биограф.

Открыто сожалея о противоборстве с Россией, император не скрывал, кого считал врагом. "Я умираю до срока, убитый английской олигархией и ее наемным палачом", - продиктовал он незадолго до смерти, последовавшей 5 мая 1821 года.

Не признавая за узником никаких привилегий, его британские тюремщики оставили ему только два занятия - садовника и мемуариста. Он умер от рака желудка, на острове его не лечили. На его могиле не было указано, кто погребен под камнем. Разрешения перенести прах в Париж Франция добилась от Великобритании лишь два десятилетия спустя.