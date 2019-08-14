Жители Петербурга хотят видеть на месте бывшего судебного квартала главный городской газон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга на общественном голосовании по концепции будущего арт-парка на набережной Малой Невы в центре города высказались за ландшафтный вариант, который предполагает обустройство зеленой зоны с минимальным количеством строений. Предварительные результаты голосования сообщил в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС президент петербургского союза архитекторов Олег Романов.

"Горожане хотят видеть именно ландшафтный вариант - 90% высказались за наполнение под условным названием "главный городской газон", то есть это ландшафтное решение всей территории", - сообщил Романов, отметив, что голосование еще не завершено. Среди других вариантов, которые поступили к организаторам голосования и получили поддержку части горожан - "зимний каток", "фонтаны-шутихи", "ботанический сад". Как отметил Романов, на общественное обсуждение внесены также неожиданные варианты наполнения арт-парка, например, "городской пляж", "музей ветра", "выставка современной скульптуры", "йога для всех", "назад в СССР", но они набрали меньше голосов.

Глава городского союза архитекторов рассказал, что итоги общественного голосования лягут в основу технического задания международного конкурса на концепцию арт-парка. Как ожидается, конкурс будет объявлен в конце года.

Параллельно с опросом о наполнении парка проходит общественное голосование по поводу его названия. По словам Романова, лидируют "Тучков буян" и "Романовский". Среди других вариантов, которые предлагали в том числе сами горожане, есть "Ленинградский", "Петроградский", "Невский сад", "Сердце Петербурга".

Общественное голосование по названию и тематическому наполнению парка организовано при участии Общественной палаты Санкт-Петербурга. Оно проходит на сайте проекта, в нем могут принять все желающие, даже представители других регионов. Как рассказала на пресс-конференции председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова, горожане активно включились в обсуждение.

"В течение последних двух недель мы смогли пообщаться более чем с 15 тыс. жителей в той или иной форме. Они очень трепетно относятся к экологии, просят обратить внимание на то, чтобы этот объект был очень аккуратно вписан в тот исторический формат, который уже существует на этом месте, чтобы это был доступный объект", - рассказала она. По словам Кукурузовой, много вопросов возникает по поводу озеленения, и люди высказывают готовность лично в нем участвовать. Она передала также пожелание горожан, что "парк должен быть обязательно бесплатным и без железных заборов".

Новый парк в центре Петербурга

Идея о создании новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле и получила одобрение президента России.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.