В Москве началось обучение общественных наблюдателей на выборы депутатов в городскую думу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обучение общественных наблюдателей, которые на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва 8 сентября будут следить за голосованием и подсчетом результатов на каждом избирательном участке, началось в столице. Об этом сообщил в среду на собрании корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Запланированы теоретическая и практическая части обучения. На все ваши (наблюдателей - прим. ТАСС) вопросы ответим. <...> В брошюрах, розданных вам, перечислены основные процедуры. На тренинге мы попробуем вас погрузить в процесс наблюдения, в день выборов. Наблюдатели контролируют все этапы голосования начиная с открытия избирательных участков. Именно наблюдатели являются гарантией того, что волеизъявления избирателей соответствуют протоколам. Ответственность у вас большая. Тренингов запланировано много, по несколько раз в день", - сказал Мельконьянц.

Как уточнил руководитель аппарата Общественной палаты Алексей Спиваков, обучение продлится более двух недель. Инструктаж наблюдателей проводят преподаватели кафедры юриспруденции Московского городского университета управления и представители ОП Москвы. Наблюдателям рассказывают об основах работы и своих правах на избирательных участках. В ходе тренингов демонстрируются примеры, взятые из практики разных регионов. В первый день обучения две группы по 250 человек получили методические пособия и прошли инструктаж.

"Общественными наблюдателями на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 6246 человек. Мы готовы закрыть все 3616 избирательных участков в 45 округах. Порядка 57% из зарегистрированных наблюдателей уже участвовали в наблюдении за выборами. Около 74% наблюдателей от 18 до 30 лет. Средний возраст наблюдателя - 28 лет, при этом диапазон возрастов составляет от 18 до 87 лет. Высшее образование имеется у 46% из них. Около 57% наблюдателей - женщины, 43% - мужчины", - сказал Спиваков.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45, от "Справедливой России" - 40. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.