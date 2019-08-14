Власти Крыма сообщили о совершенных с иностранных IP-адресов DDoS-атаках на госпорталы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Интернет-приемную главы Республики Крым, портал и электронную почту правительства пытались заблокировать хакерской атакой с иностранных IP-адресов, сообщили в среду в пресс-службе крымского министерства внутренней политики, информации и связи.

"Злоумышленники пытались блокировать работу интернет-приемной главы Республики Крым, портала правительства Республики Крым, электронной почты правительства Республики Крым и других сервисов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что DDoS-атака шла с территории США, Англии, Германии, Украины, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Китая и Японии.

Крымский республиканский центр обработки данных суммарно получил 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов, уточнили в Мининформе региона. "Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к данным ресурсам. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды", - приводятся в сообщении слова министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова.

Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам госорганов Крыма, говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты DDoS-атаки предотвратили и сейчас трудности с доступом к сайтам устранены.