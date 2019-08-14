Портфели со школьными принадлежностями получили в подарок дети в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, перед началом учебного года получили портфели со школьными принадлежностями, благотворительная акция прошла в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Портфели со школьными принадлежностями в подарок получили 130 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основными организаторами мероприятия, прошедшего в преддверии нового учебного года в рамках благотворительной акции "Помоги пойти учиться", стали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР, администрации Нальчика и Фонда "За здоровый образ жизни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, акция направлена как на оказание помощи малообеспеченным семьям, так и на повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности среди детей.

"Вручая подарки, приобретенные на личные средства участников благотворительной акции, гости пожелали ребятам отличной учебы, хорошего настроения, быть послушными и в школе, и дома", - добавили в пресс-службе.