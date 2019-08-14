Медианаблюдатели будут работать на выборах губернаторов и заксобраний в 21 субъекте России

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Пул медианаблюдателей сформировали для работы на выборах в регионах России, где в этом году пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Об этом ТАСС сообщил в среду в кулуарах Международного юридического форума "ЮрВолга-2019" исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

"Сформирован большой пул, как мы их назвали, медианаблюдателей. От интернет-портала "Выбор народа" образовали корреспондентские пункты в 21 субъекте РФ. Это все те субъекты, где проходят главные выборы - избираются главы субъектов и Законодательные собрания", - сказал собеседник агентства.

Лесков пояснил, что в число медианаблюдателей вошли активисты, которые прошли обучение основам журналистики. "Мы провели специальный образовательный семинар в Москве. Там четыре дня ребята активно на интенсивном тренинге, который назывался мастер-класс "Молодежь России за свободные выборы", осваивали основы журналистского мастерства и одновременно основы избирательного права. Мы получили хороший симбиоз - одновременно и журналисты, и наблюдатели", - уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что параллельно активисты сдали квалификационный тест на право претендовать на аккредитацию в качестве представителей СМИ на выборах. "Мы сейчас успешно эту аккредитацию прошли. В этих корреспондентских пунктах в среднем по три человека, имеющих аккредитацию для того, чтобы работать на избирательном участке", - отметил Лесков.

По его словам, аккредитация позволяет им находиться на любом избирательном участке. "То есть более широкие права, чем у наблюдателей, которые должны находиться только на одном избирательном участке, жестко закрепленном", - сказал он.

Лесков добавил, что также сформирована мониторинговая группа медианаблюдателей, которую сейчас готовят для поездки в Липецкую область, где в Единый день голосования состоятся выборы главы субъекта. "Задача, которая стоит перед нашими электоральными корреспондентами, не просто отбыть время на избирательном участке, а еще и поделиться своими наблюдениями, проанализировать ситуацию, дать какой-то прогноз. Мы будем получать репортажи, публиковать их, анализировать", - уточнил он.

О форуме

Международный молодежный юридический форум "ЮрВолга-2019" проходит в Чердаклинском районе Ульяновской области с 12 августа. В программе - мастер-классы, дискуссии и лекции экспертов, участникам также предстоит выбрать президента "ЮрВолги" по аналогии с процедурой политических выборов. Форум проводится в регионе с 2011 года Ассоциацией юристов России совместно с правительством Ульяновской области при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы. Форум 2019 года посвящен вопросам проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в свете технологий искусственного интеллекта и блокчейн, а также прав человека, защиты прав потребителей и оказания бесплатной юридической помощи.