Инсталляцию-посвящение Стивену Хокингу и шоу фонтанов покажут на "Ночи света" в Гатчине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Мультимедийное шоу фонтанов и кинетическую инсталляцию-посвящение английскому физику Стивену Хокингу увидят зрители международного фестиваля светового искусства "Ночь света в Гатчине", который пройдет 16 и 17 августа в Дворцовом парке музея-заповедника под Петербургом.

"В этом году тема - "Вода", это для нас очень важно. Гатчинский парк даже имеет второе название - гидропарк, у нас почти половина поверхности парка покрыта водой, нигде больше в окрестностях Санкт-Петербурга такого нет", - сказал директор государственного музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов в петербургском пресс-центре ТАСС.

Фестиваль соберет вместе дизайнеров и художников по свету, архитекторов, сообщила руководитель проекта Ольга Аршанская. На мероприятии пройдет конкурс в номинациях световых инсталляций и видеомэппинга (3D-проекции на объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве). В конкурсе были представлены восемь стран, жюри выбрало 18 работ для конкурса световых инсталляций и пять в жанре видеомэппинга.

Мультимедийные фонтаны и инсталляции

В этом году было решено отказаться от воплощенной годом ранее идеи одного центрального шоу, которое продолжалось 20 минут, так как не все зрители могли его дождаться на протяжении ночи. Мультимедийное шоу фонтанов Extravaganza, подготовленное компанией из Латвии и состоящее из пяти музыкальных фрагментов, будут показывать на озере беспрерывно с 21:00 мск до 3 часов ночи. В полночь в обе ночи зрители смогут увидеть фейерверк.

Среди знаковых участников фестиваля - нидерландский художник Ральф Вестерхоф, представлявший свои работы на крупных международных фестивалях в Амстердаме, Лозанне, Сингапуре, Торонто и других городах. Он покажет инсталляцию "Начни с самого важного". "Ральф делает очень хрупкие, изысканные, тонкие фигуры из светящейся проволоки, и они созданы таким способом, что зритель как бы "дорисовывает" своим воображением картинку", - сказала Аршанская.

Художник-технолог Ник Хамов представит кинетическую инсталляцию под названием "Лимб. Сияние", посвященную знаменитому ученому Стивену Хокингу. "Это будет четыре объемные колбы с водой, вокруг и внутри которых происходит действие", - отметила руководитель фестиваля.

Частью экспозиции станут фантазийные уличные светильники, изготовленные из подручных материалов участниками серии мастер-классов. Кроме того, для гостей фестиваля подготовлена программа с участием шести театральных коллективов, которые будут показывать пластические спектакли.

Фестиваль "Ночь света в Гатчине" пройдет в 6-й раз. Событие организовано при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, генерального консульства Нидерландов, Института Финляндии в Петербурге и нескольких других организаций и компаний.