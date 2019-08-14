Новое жилье в 2019 году смогут приобрести более 200 молодых семей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Участниками жилищной программы "Молодая семья" в Ставропольском крае в 2019 году станут 235 семей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе краевого Министерства строительства и архитектуры.

"В этом году в крае 235 семей отпразднуют новоселье в собственных квартирах, приобретенных с участием социальных выплат по программе "Молодая семья". После получения извещения у семьи есть ровно семь месяцев на подбор и приобретение жилья", - уточняется в сообщении.

Власти отмечают, что законодательство предусматривает участие молодых семей, получающих субсидии в рамках программы, в долевом строительстве. Однако в этом случае застройщик должен перейти на проектное финансирование, денежные средства необходимо будет перечислять на эскроу-счета.

Государственная программа "Молодая семья" в Ставропольском крае реализуется с 2006 года. В 2018 году в регионе в 20 раз к уровню предыдущего года было увеличено финансирование программы, объем был доведен до 1 млрд 55 млн рублей. Очередь участников была практически полностью закрыта, свидетельства на получение субсидий были выданы более 1,6 тыс. семей.