План капитального ремонта домов в Петербурге в 2019 году выполняется с опережением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Краткосрочный план капитального ремонта домов в Санкт-Петербурге в 2019 году выполнен на 80%. Работы идут с небольшим опережением, сообщили ТАСС в пресс-службе жилищного комитета Петербурга.

"Краткосрочный план капитального ремонта домов в Санкт-Петербурге в 2019 году сформирован на общую сумму 10,4 млрд рублей, в документ включен 2671 вид работ в 1795 домах. На сегодняшний день среднее выполнение по всем объектам составляет 80%", - говорится в сообщении пресс-службы комитета. В комитете уточнили ТАСС, что работы идут с небольшим опережением.

Максимальное количество работ проводится по капитальному ремонту кровель, фасадов, лифтов и замене инженерных систем.

Гарантийный срок обслуживания отремонтированных зданий в Петербурге составляет не менее пяти лет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов во время инспекции капитального ремонта многоквартирных домов на проспекте Маршала Блюхера в Красногвардейском районе. "Мы договорились со строителями, поставили их в жесткие условия, что гарантийный срок на фасад - пять лет. В течение пяти лет, если обнаружатся какие-то дефекты, должны исправить", - сказал врио губернатора жителям Красногвардейского района по итогам инспекции.