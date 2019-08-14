В одном из петербургских скверов установили скульптуру Фаины Раневской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Скульптура, изображающая легендарную актрису Фаину Раневскую, появилась в одном из скверов на севере Санкт-Петербурга. Она стала одним из центральных элементов площадки для семейного отдыха в Приморском районе, создаваемой в театральной тематике в честь Года театра в России, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе района.

"Доминантой комплекса станет зона отдыха с радиальными скамейками, напоминающими амфитеатр, и скульптурой актрисы Фаины Раневской. Скульптура актрисы уже установлена. Ее автором стал скульптор Семен Жохов, выпускник государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а ныне преподаватель скульптуры в Санкт-Петербургском художественном училище имени Н. К. Рериха", - рассказали в пресс-службе.

Раневская изображена сидящей на скамейке, на гранитном постаменте высечена одна из ее крылатых фраз: "Все сбудется, стоит только расхотеть…"

Комплекс на проспекте Седова благоустраивают в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", а его торжественное открытие состоится 1 сентября. Всего в комплексе создадут три зоны: зону отдыха, игровую зону для самых маленьких, а также игровую зону для детей постарше и взрослых.

В Ленинграде Раневская часто бывала в том числе с театральными гастролями, на киносъемках, а также навещала поэтессу Анну Ахматову, с которой ее связывали долгие годы дружбы.

Фаина Раневская (1895-1984) - советская актриса, народная артистка СССР (1961), лауреат Сталинской премии (1949, 1951). Ее настоящее имя - Фанни Фельдман. Раневская была актрисой Театра им. Моссовета (1949-1956, 1964-1984), снималась в фильмах "Пышка", "Подкидыш", "Весна".