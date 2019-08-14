Первая партия бесплатных учебников для детей КБР отгружена в издательстве "Просвещение"

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Первую партию учебников для школ Кабардино-Балкарии (КБР) отгрузили в издательстве "Просвещение" 14 августа, ожидается что они поступят в регион через несколько дней. Всего в 2019 году в ведущих федеральных издательствах республика закупит 400 тыс. учебников, что позволит обеспечить бесплатными книгами всех детей, сообщил в среду ТАСС министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

"По поручению врио главы КБР Казбека Кокова в этом году принято решение о стопроцентном обеспечении обучающихся в школах нашей республики бесплатными учебниками. Со всеми крупными федеральными издательствами подписаны соглашения, и по тем заявкам, которые подавали школы, они прислали спецификации, которые обработаны в муниципалитетах и уже находятся в издательствах. Первую партию учебников нам сегодня, 14 августа, отгружает издательство "Просвещение", всего будет девять партий", - рассказал министр.

По его словам, ежегодно на эти цели в республике выделяли от 43 до 45 млн рублей. "Но это обеспечивало где-то 60-70% всех потребностей, а в этом году сложности возникли и из-за того, что учебники, находящиеся в библиотеках школ, сильно потрепались и изменился перечень учебников, которые рекомендованы министерством просвещения для использования в учебном процессе. Возникли проблемы с приобретением этих книг, и дополнительные средства выделены на приобретение 400 тыс. учебников для школ нашей республики, учтены заявки всех образовательных учреждений", - заверил министр.

По его словам, в текущем году особое внимание будет уделено и книгам, по которым изучается региональный компонент. "Учебники кабардинского, балкарского языков и литератур, а также историю и географию КБР выпускает наше местное издательство. Нами достигнута договоренность с ними, что и они к началу учебного года доиздадут недостающее количество книг, и тем самым мы обеспечим детей и этими учебниками", - добавил Кумыков.

На вопрос о том, может ли решить проблему обеспечения учебниками введение в учебный процесс электронных книг, министр ответил, что в регионе такой практики нет и не предвидится.

В новость внесены изменения (19:06 мск) - передается с уточнением формулировки в цитате в третьем абзаце.