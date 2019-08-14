В Латвии увидели разжигание ненависти в сюжете о новом президенте на "России-24"

РИГА, 14 августа. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии выступил с утверждением, что в показанном в эфире телеканала "Россия-24" сюжете о новом президенте этой балтийской республики Эгилсе Левитсе содержатся признаки разжигания ненависти. Соответствующее заявление ведомства было опубликовало в среду.

По данным совета, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране, нарушение было зафиксировано в новостном выпуске 30 мая на канале "Россия-24". Ведущая передачи, в частности, сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских".

"НСЭСМИ констатировал, что упомянутую программу в Латвии распространяют 19 кабельных операторов. Латвийское законодательство определяет, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор. Поэтому НСЭСМИ возбудил 19 административных дел", - сообщает совет на своем официальном сайте.

"Учитывая произошедшее, это возможность для каждого кабельного оператора оценить свое предложение каналов для зрителей", - подчеркнул член НСЭСМИ Патрик Грива.

"В латвийском информационном пространстве нет места для разжигающего ненависть контента. НСЭСМИ и впредь будет следить за программами недружественных Латвии стран", - указал со своей стороны зампредседателя ведомства Иварс Аболиньш.

НСЭСМИ периодически ограничивает ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. В начале этого года совет принял решение запретить на три месяца ретрансляцию "РТР-Планеты" на территории республики из-за якобы разжигания вражды или войны в передачах телеканала, посвященных Украине. В 2014 году ведомство запретило ретранслировать этот же телеканал на три месяца, усмотрев в его передачах информацию, содержащую признаки "военной пропаганды". А в 2016 году совет ввел запрет уже на шесть месяцев, заявив, что в программах "РТР-Планеты" содержатся признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды.