В медицинском колледже в Севастополе появится симуляционный центр

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Симуляционный центр для отработки студентами-медиками навыков на практике появится на базе Севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной в конце года. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба губернатора и правительства Севастополя.

"В состав симуляционного центра войдут несколько станций для обучения и первичной аккредитации специалистов среднего профобразования. Отработка практических навыков на базе симуляционного центра позволит обучающимся в совершенстве овладеть профессиональными компетенциями, а также снизить риски осложнений при выполнении сложных медицинских манипуляций на практике и учесть аспекты правового и этического характера", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в центре будет симуляционная станция скорой и неотложной помощи, фельдшерско-акушерский пункт, родильный зал, женская консультация, приемное отделения многопрофильной больницы. Кроме того, колледж получит возможность проводить на базе центра демонстрационные экзамены и итоговую аккредитацию выпускников.

Как уточнили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, отдельные блоки для практических занятий в колледже были и раньше, но сейчас их собирают в один комплекс, добавляют новое оборудование. Среди практических навыков, которые смогут отработать студенты, - первая медицинская помощь, действия при родах, медицинские манипуляции, которые делает средний медперсонал, например, инъекции.

По данным департамента здравоохранения, в Севастополе по итогам 2018 года общее число штатных должностей в организациях здравоохранения возросло до 10,39 тыс. Заняты были только 8,83 тыс. ставок, при этом фактически в учреждениях работали 7,97 тыс. человек. В среднем укомплектованность кадрами составляет 85,1%, причем самый низкий показатель на должностях врачей - 79,8%. Дефицит возникает из-за роста числа ставок: в городе становится больше жителей, строятся новые медучреждения.