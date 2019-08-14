Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Мальчик, который сегодня потерялся в ущелье Адыр-Су, найден живым и здоровым", - сказал Хаджиев.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что медицинская помощь ребенку не требуется. "Пропавшего ребенка нашли живым и невредимым в районе альплагеря Уллу-Тау. Медицинская помощь не нужна", - сообщили в управлении.

В среду в 16:10 поступило сообщение о пропаже приехавшего из Башкирии ребенка 2013 года рождения. В поисках приняли участие 11 спасателей и 3 единицы техники, 20 добровольцев, а также 46 сотрудников полиции и кинологов.

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