Суд разделил имущество футболиста Глушакова и его экс-супруги после развода

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы огласил решение по иску о разделе совместно нажитого имущества между футболистом Денисом Глушаковым и его экс-супругой Дарьей. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат бывшей супруги спортсмена Сергей Жорин.

"Никулинский суд Москвы разделил имущество между супругами и взыскал с Глушакова в пользу моей доверительницы 10 млн рублей", - сказал защитник. Он не уточнил доли разделенного имущества. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокаты Дарьи Глушаковой в ходе судебного разбирательства попросили взыскать с Глушакова 50% компенсации за предполагаемый вывод им из семейного бюджета на подконтрольные счета более 200 млн рублей уже после того, как супруги расстались.

Никулинский суд Москвы в феврале расторг брак экс-полузащитника московского "Спартака", перешедшего в чеченский "Ахмат", Дениса Глушакова и Дарьи Глушаковой. По решению суда, футболист будет выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тыс. рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Кроме того, суд установил порядок общения футболиста с двумя дочерьми после развода. Также суд дал Глушакову право проводить с детьми новогодние каникулы каждый четный год, помимо этого, по договоренности с бывшей супругой он сможет проводить с ними один летний месяц. Также спортсмену разрешено присутствовать не менее трех часов на днях рождения детей и общаться с ними в свой день рождения не менее четырех часов.