Единоросс обвинил новостные агрегаторы в умышленном нагнетании социальной ситуации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ряд новостных агрегаторов специально нагнетает социально-политическую ситуацию в РФ, оставляя в новостных топах заголовки с фейковой информацией о намерении Госдумы "запретить эксплуатацию старых автомобилей". Об этом заявил в среду первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, слова которого приводит пресс-служба парламентского большинства.

"В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации", - подчеркнул депутат. "Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан", - указал он.

Исаев обратил внимание, что в СМИ "продолжает тиражироваться заявление [депутата Альфии] Когогиной с формулировкой о якобы необходимости запрета езды на старых автомобилях". "Фракция с учетом мнения председателя Госдумы уже высказала в СМИ свою позицию: мы категорически против подобных запретов для частных лиц", - напомнил он.

"Вместе с тем в топах новостных и поисковых агрегаторов и до сих пор продолжает висеть заголовок "В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей". Это выглядит более чем странно", - заметил парламентарий.

Ранее Исаев изложил позицию фракции по этому вопросу, которая состоит в том, что "замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые". Должна быть создана система преференций, связанных с приобретением новых автомобилей при утилизации старых, пояснил он. Обязательный запрет может распространяться только на транспорт, для которого законодательством уже установлены ограничения: это общественный транспорт, транспорт, занимающийся перевозкой детей, инвалидов, сказал первый замглавы думских единороссов.