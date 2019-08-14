{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глеб Панфилов опроверг информацию о госпитализации

Режиссер сообщил, что посетил больницу для плановых процедур
Глеб Панфилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глеб Панфилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов опроверг в среду в беседе с ТАСС информацию о своей госпитализации, сообщив, что посетил больницу для плановых процедур.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 85-летнего Панфилова доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт.

"Со мной все в порядке. Ездил сегодня в больницу на плановые процедуры, сейчас уже дома. Завтра тоже поеду, просто стараюсь следить за здоровьем, давно собирался сходить к врачу", - отметил он.

Глеб Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса".

Теги
РоссияПанфилов, Глеб Анатольевич
Российские общественники предложили связывать памятные военные места веломаршрутами
Кроме того, они высказали идеи о том, как популяризировать эти места среди граждан
Читать полностью