Власти Дагестана выделили 50 млн рублей для желающих работать сельскими учителями

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году выделили 50 млн рублей для выпускников педагогических вузов, которые готовы работать сельскими учителями. Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев на встрече с молодежью республики на форуме "Машук".

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

"В этом году выделено 50 млн рублей подъемных денег выпускникам педагогических вузов, которые готовы работать на селе учителями. Для того, чтобы семьи не распадались, чтобы люди вели здоровый образ жизни, нужно воспитание, а оно во многом зависит от учителя", - приводятся слова Васильева в сообщении на официальном сайте руководителя региона.

Кроме того, глава Дагестана сообщил, что "недавно приняли закон, позволяющий для горных и высокогорных районов выделять без конкурса земельные участки, предоставлять льготы и софинансировать приход туда бизнеса". "Когда мы это сделаем, то престиж проживания в селах повысится", - сказал Васильев.

В конце июня пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана сообщила, что педагоги, работающие в селах республики, первыми в России получат по программе "Земский учитель" 1 млн рублей на строительство или покупку жилья с условием обязательной отработки в течение пяти лет. По данным пресс-службы, такое решение в регионе принято для привлечения учителей на работу в сельскую местность.

Как отметила вице-премьер - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на совещании у главы республики в конце июля, в текущем году по республиканскому проекту "Сельский (земский) учитель" планируется на 20% сократить дефицит педагогов в сельских школах региона, который на 1 июля составляет 249 человек. Наибольшую нехватку сельские школы региона испытывают в учителях английского языка - 113, математики - 40, русского языка - 27, сообщила Омарова.