Власти Ставрополья объявили конкурс на создание туристического сувенира региона

ТАСС, 14 августа. Власти Ставропольского края объявили конкурс на создание туристического сувенира региона, сообщается в среду на сайте Минераловодского городского округа.

"На конкурс принимаются изделия только авторского исполнения. Приветствуется оформление в тематическая упаковка. Главное требование к работам одно: в сувенирах должны найти отражение культурно-исторические традиции края", - говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие как юридические, так и физические лица. Для участия нужно до 11 сентября 2019 года отправить фотографии своих изделий (проекта, продукции и т.д.) на электронный адрес конкурса, заполнив все необходимые документы, и пройти отборочный этап.

Организаторы конкурса учредили четыре номинации: "Гастрономический сувенир", "Сувенир Ставрополья", "Бренды Ставрополья" и "Идея сувенира". Победителя в каждой из них определит жюри, в составе которого будут деятели культуры и известные дизайнеры.

Итоги конкурса будут проведены на Дне Ставропольского края. На фестивале пройдет выставка отобранных работ и награждение участников.