Неверов считает, что идея о сокращении рабочей недели соответствует современным реалиям

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Инициатива о переходе на четырехдневную рабочую неделю соответствует современным реалиям, считает глава думской фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов.

"Фракция "Единая Россия" поддерживает предложение Дмитрия Анатольевича Медведева обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю и в целом необходимые изменения в основе трудовых отношений, - написал политик на своей странице в Facebook. - При этом с сохранением полной заработной платы". "И в самом начале осенней сессии мы начнем прорабатывать с экспертами, работодателями, представителями профсоюзов и разных отраслей эту тему, чтобы выйти на сбалансированное решение", - пообещал он.

Неверов напомнил, что "мир стремительно изменился". "Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удаленно, кто-то может работать меньше, но интенсивнее, - пояснил он. - Для многих профессий это актуально".

"Те, кто называет подобное предложение "красивой мечтой", живут даже не вчерашним днем, а застряли в прошлом веке", - заключил руководитель парламентского большинства.

Ранее ряд СМИ привел высказывания председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России является красивой, хорошей мечтой на отдаленное будущее.