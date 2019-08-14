За переименование в честь Обамы улицы, где стоит Trump Tower, выступили 107 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Более 107,7 тыс. человек подписали петицию с предложением переименовать участок Пятой авеню в Нью-Йорке, где расположен небоскреб Trump Tower, в авеню Барака Обамы. Об этом свидетельствует в среду счетчик сбора подписей на сайте сторонников инициативы moveon.org.

Они предлагают присвоить имя 44-го президента США участку Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами. Именно в этом месте расположена башня Trump Tower, где находится штаб-квартира группы компаний главы государства Trump Organization и где располагался его предвыборный штаб в 2016 году.

Предложение обосновывается тем, что в этом году участок дороги на юго-западе Лос-Анджелеса назвали именем Обамы. "Мы требуем от мэра Нью-Йорка и городского совета сделать то же самое и переименовать участок Пятой авеню в честь бывшего президента, чьи многочисленные свершения включают спасение нашего народа от Великой депрессии, два президентских срока без единого скандала и устранение Усамы бен Ладена, вдохновителя терактов 11 сентября, приведших к гибели более 3 тыс. ньюйоркцев", - говорится в петиции.

Ее автором является Элизабет Роуин, которая признает, что хотела таким образом насолить Дональду Трампу, который не устает жестко критиковать недостатки и упущения администрации Обамы. "Я услышала шутку юмориста о том, как Трамп будет вне себя от бешенства, если ее [часть Пятой авеню] назвать в честь Обамы. И подумала, а почему бы нет", - рассказала женщина журналу Newsweek.

Роуин поставила в среду новую цель - довести число подписей под петицией до 125 тыс. Как поясняет телекомпания ABC, данная идея обречена. Согласно правилам Нью-Йорка, городским улицам и площадям присваивается имя только людей, умерших не менее, чем за два года до поступления заявки.