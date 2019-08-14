Первый международный фестиваль камерных постановок "Островский - FEST" открылся в Кинешме

ИВАНОВО, 14 августа. /ТАСС/. Первый Международный фестиваль камерных театральных форм "Островский - FEST" открылся в Кинешме Ивановской области трагикомедией "Контрабас" Патрика Зюскинда в исполнении Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Всего за пять дней фестиваля на сцене выступят артисты из семи стран, включая Израиль, Норвегию, Швецию и Украину.

"Идея создания "Островский - FEST" именно в таком формате родилась полгода назад и была поддержана губернатором [Ивановской области Станиславом Воскресенским], тем более, что фестивали малых камерных форм не везде практикуются, и это еще больше подогревает интерес зрителя к нашему мероприятию. Кроме того, фестиваль привязан к Году театра, к лету, к турсезону. Наша цель, чтобы Кинешма стала не только культурным, но и туристическим центром Поволжья. Программа расписана таким образом, что туристы, приезжающие на теплоходах в Кинешму, смогут посетить спектакли", - сообщила ТАСС директор Кинешемского драматического театра им. Островского Наталья Суркова.

В тожественной церемонии открытия "Островский - FEST" принял участие губернатор Воскресенский. Он поздравил организаторов с аншлагом и пожелал удачи театральному фестивалю, отметив, что уже сейчас на большую часть постановок нет билетов. "Если фестиваль пройдет успешно, то мы будем проводить его каждый год", - сказал глава региона.

Фестиваль "Островский - FEST" проходит в Кинешме с 14 по 18 августа. За пять дней зрители увидят 11 спектаклей, которые привезли театры, в том числе, из Азербайджана, Приднестровья, Украины, Израиля, Швеции, Норвегии. Россию представит Театральная лаборатория Константина Мишина и Кинешемский драматический театр им. Островского.

В России 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в РФ.