Ювелир из Перми отправил серьги из уральских камней Леди Гаге, чтобы защитить ее от сглаза

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Ювелир из Перми Александр Дьяков решил отправить серьги из уральских камней ручной работы американской певице Леди Гаге, после того как узнал, что русскоязычные пользователи социальной сети Instagram обвинили певицу в комментариях на ее странице в разрыве американского актера Брэдли Купера с российской актрисой и моделью Ириной Шейк. Как сообщил ТАСС мастер изделия, это украшение сможет защитить Гагу от сглаза.

В июле 2019 года в СМИ появилась информация о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк, причиной этого разрыва якобы стала Леди Гага, после чего российские поклонники Шейк стали писать негативные комментарии в социальных сетях Гаги, превратив ситуацию в массовый флешмоб "Кинь камень за Ирину Шейк".

"Серьги с камнем жадеитом, добытым в наших уральских краях. Именно их я и решил отправить Леди Гаге. Флешмоб "Кинь камень за Ирину Шейк", на мой взгляд, зашел уже далеко,что и без того положение россиян может усугубиться. Друзья из Европы прислали скриншоты комментариев, затем нашли адрес Гаги и так совпало, что для России у меня вышла первая коллекция. Так скажем, отправил "из России с любовью", - рассказал он.

Дьяков пояснил, что, несмотря на то, что украшения создаются в Перми, прежде коллекции в России не были представлены, они продавались в странах Балтики, в Чехии, Восточной Европе и Германии. Серьги для американской певицы выполнены из редкой древесины Пало Санто и полудрагоценных и редких, в том числе и уральских камней, с использованием смолы. Молодой человек не является поклонником поп-дивы, но решил поддержать ее таким образом. Камень жадеит [минерал зеленого цвета], по его словам, защищает от дурного глаза и негатива со стороны окружающих.