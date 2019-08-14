Капремонт очистных сооружений улучшит водоснабжение 10 тыс. жителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт инфраструктуры очистных сооружений возле села Курсавка Андроповского района Ставрополья улучшит качество воды, подаваемой в дома 10 тыс. жителей района. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора края.

"Объект - часть инфраструктуры, подающей чистую воду в райцентр и еще 14 населенных пунктов. Проведенный капремонт поможет улучшить качество водоснабжения как минимум для 10 тыс. местных жителей", - говорится в сообщении.

Планируется, что в 2019 году будет обновлена и отремонтирована часть инфраструктуры сооружений - заменят порядка 13 км водовода, очистят водоемы-накопители емкостью 81 тыс. куб. м и 183 тыс. куб. м, обновят элементы фильтрации. В целом очистные сооружения позволяют обеспечивать водой более 30 тыс. человек, объект был построен в 1892 году и никогда капитально не ремонтировался.

По данным министерства ЖКХ края, в регионе насчитывается около 20 тыс. км сетей водоснабжения, из которых около 18% требуют срочной замены. 20 населенных пунктов, в которых проживают около 40 тыс. человек, не имеют централизованного водоснабжения, 57 населенных пунктов с населением около 400 тыс. человек испытывают сезонные проблемы с водой.