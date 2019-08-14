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Северный Кавказ

Строительство трех новых школ позволит создать 2,2 тыс. ученических мест во Владикавказе

Одно из учебных заведений откроется 1 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Новая школа откроется во Владикавказе 1 сентября, в городе продолжится строительство еще двух. В общей сложности три учреждения смогут принять 2,2 тыс. учеников, сообщила в среду пресс-служба правительства Республики Северная Осетия - Алания.

"Одна из них [школ] рассчитана на 1,1 тыс. мест, а две - по 550 мест. Техническая готовность школы, которая строится в 12-м микрорайоне, составляет 100%. Это значит, что уже 1 сентября она откроет свои двери для учеников и их наставников. А на объекте в 18-м микрорайоне пока только ведутся работы по установке фундамента", - говорится в сообщении.

Школа, которая готовится к открытию, рассчитана на 550 мест. Учреждение будет включать в себя три блока, предназначенные для начальной, средней и старшей ступеней обучения. Школа, рассчитанная на 1,1 тыс. мест, станет самой большой в республике, планируется, что принять учеников она сможет в 2020 году.

Строящиеся школы и ряд других возводимых социальных объектов в Северной Осетии осмотрел в среду председатель правительства республики Таймураз Тускаев. "Мы наметили для себя планы по поэтапному ежедневному контролю хода строительных работ <…> Главы муниципальных образований будут докладывать о технической готовности объектов, о степени освоения предоставленных средств. Важно, чтобы новые объекты строились, своевременно открывались, функционировали в рабочем режиме и приносили пользу нашим гражданам", - отметил Тускаев.

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