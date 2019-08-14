Подача воды в города Кубани возобновилась после аварии

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Подача воды по водоводу, который питает Новороссийск, Геленджик и Крымский район Краснодарского края, началась после повторного прорыва, сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко в среду в эфире "Новороссийского телевидения".

Авария на Троицком водоводе, по которому вода поступает в Крымск, Новороссийск и Геленджик, произошла в понедельник вечером. Отключение коснулось всех трех муниципалитетов. Во вторник авария была ликвидирована, к утру среды водоснабжение было восстановлено практически в полном объеме. Однако в среду произошел еще один прорыв, из-за которого водоснабжение в трех городах было сокращено.

"Буквально в 11:30 прошел сигнал, что повторный прорыв, буквально в километре от того места, где было - между вторым и третьим подъемом. Бригады выехали, приняли решение, что надо останавливать подачу воды, чтобы не усложнить ситуацию. Ехал на передачу, мне сообщили, что удалось повесить хомут на трубопровод и тем самым ускорить подачу воды. Сейчас начали наполнение трубопровода", - сказал Дьяченко.

Он уточнил, что вода подойдет к Новороссийску к полуночи, за ночь будут набраны резервуары и с утра подача воды возобновится в штатном порядке.

Ранее власти Краснодарского края отмечали, что риск аварий на сетях существует во всех муниципалитетах региона, так как коммунальная инфраструктура создавалась в советское время и постепенно изнашивается. С 2019 года планировалось увеличить финансирование на содержание сетей.