Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство. Об этом он сообщил журналистам в среду на международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который проходит в Сочи.

"Россия напоминает мне Америку <...> Я очень люблю [Россию], очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство", - сказал актер.

Робертс отметил, что приехал в Сочи уже во второй раз. "Примерно 15 лет назад я был здесь на кинофестивале и тогда подумал, какое хорошее место, надо обязательно сюда вернуться еще раз. И в этом году я приехал опять. Я очень люблю боевые искусства, поэтому приехал в Россию, чтобы увидеть этот прекрасный вечер поединков", - добавил он.

Сочи в10-й раз принимает турнир "Плотформа S-70". Организаторами соревнований являются московский Центр спорта и образования "Самбо-70", LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, администрации Краснодарского края и мэрии Сочи.

Эрик Энтони Робертс - американский актер кино и телевидения, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Старший брат актрисы Джулии Робертс. Снялся более чем в 400 кинолентах, среди них "Поезд-беглец" режиссера Андрея Кончаловского, "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, "Неудержимые" Сильвестра Сталлоне и другие.