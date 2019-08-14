В РЖД уточнили, кто должен собирать постельное белье в поезде

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пассажиры не обязаны собирать постельное белье после путешествия на поезде, этим займутся проводники. Об этом рассказали в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).

"Многие пассажиры задают вопрос: нужно ли сдавать постельное белье после поездки? <...> Нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию", - пояснили в пресс-службе ФПК.

В компании добавили, что по просьбе пассажиров проводник также должен застилать постельное белье, но стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями.

При этом в фирменных поездах перед отправлением с начальной станции проводники застилают постельное белье на верхних полках. Белье также застилается во всех вагонах СВ и люкс.

АО "Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов.